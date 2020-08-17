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Факты / Украина

В Житомире задержан участник ИГИЛ, которого ищет Интерпол – СБУ

Сотрудники СБУ задержали в Житомире участника террористической организации Исламское государство.

Мужчина находится в международном розыске Интерпола.

В Житомир он приехал из Центральной Азии для того, чтобы избежать уголовной ответственности.

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Участник ИГИЛ собирался получить в Житомире вид на жительство.

Суд избрал ему меру пресечения в виде экстрадиционного ареста.

Задержание участника ИГИЛ в Украине

Это не первое задержание участника ИГИЛ в Украине. В ноябре 2019 года возле Киева СБУ и МВД Грузии в совместной операции с ЦРУ США задержали одного из ключевых руководителей ИГИЛ.

С 2012 года гражданин Грузии по прозвищу Аль Бара Шишани занимал должность амира джамаата Ахадун Ахат в провинции Латакия в Сирии.

В 2013 году он стал заместителем военного амира, известного как Абу Умар аш-Шишани.

В 2018 году он прибыл в Украину, где на основании фальшивых документов смог легализоваться.

Источник: СБУ

Фото: СБУ

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