Служба безпеки України затримала у Києві одного з керівників ІДІЛ, чоловіка розшукував Інтерпол.

Він перебував на території України з 2018 року, куди він прибув за фальшивим паспортом.

У Київській області він створив власну злочинну групу. Крім того, продовжував керувати осередками терористичної організації за кордоном.

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Нині його затримали на 40 діб, проводиться перевірка.

За інформацією СБУ, терорист свого часу був заступником чеченського радикального ісламіста Ахмеда Чатаєва, є підозра, що останній організував теракт у аеропорту Ататюрк у 2016 році. Крім того, затриманий брав участь у бойових діях у Сирії та Іраку.











У Києві затримали одного з керівників ІДІЛ / 3 фотографии

Затримання учасників ІДІЛ в Україні

У листопаді 2019 року під Києвом СБУ затримала керівника ІДІЛ.

Чоловік посідав одну з ключових посад у терористичній організації.

Він також прибув до України у 2018 році, використавши фальшиві документи.