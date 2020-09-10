В мексиканском штате Вераксус убитым нашли журналиста Хулио Вальдивиа Родригеса.

Тело репортера без головы обнаружили рядом с его мотоциклом вдоль железнодорожных путей.







Лежал на железнодорожных рельсах: в Мексике журналисту отрубили голову / 2 фотографии

Журналист работал в местной газете и вел криминальные хроники.

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Для установления причины смерти тело погибшего отправят на судмедэкспертизу.

Соболезнования семье погибшего выразила организация Журналисты без границ (RSF).

По их данным, это уже четвертый случай убийства представителя СМИ в Мексике за 2020 год.

Гибель украинской журналистки в Таиланде

Украинскую журналистку Ольгу Фролову нашли мертвой в Таиланде 7 июня.

Муж погибшей об исчезновении любимой сообщил 25 мая: тело Ольги он смог познать только по личным вещам.

Учитывая изуродованность тела, местные правоохранители сначала подозревали, что Ольга была убита, а ее тело пытались скрыть.

Однако уже потом следователи решили, что Ольга Фролова совершила самоубийство. Близкие женщины к ее смерти не причастны.

Источник: Aveefeniix, TuMundoADiario