У мексиканському штаті Вераксус вбитим знайшли журналіста Хуліо Вальдівіа Родрігеса.

Тіло репортера без голови виявили поруч з його мотоциклом обабіч залізничних шляхів.







Лежав на залізничних рельсах: у Мексиці журналісту відтяли голову / 2 фотографии

Журналіст працював у місцевій газеті та вів кримінальні хроніки.

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Для встановлення причини смерті тіло загиблого відправлять на судмедекспертизу.

Співчуття родині загиблого висловила організація Журналісти без кордонів (RSF).

За їхніми даними, це вже четвертий випадок вбивства представника ЗМІ у Мексиці за 2020 рік.

Загибель української журналістки в Таїланді

Українську журналістку Ольгу Фролову знайшли мертвою у Таїланді 7 червня.

Чоловік загиблої про зникнення коханої повідомив 25 травня: тіло Ольги він зміг пізнати лише за особистими речима.

З огляду на понівечене тіло місцеві правоохоронці спочатку підозрювали, що Ольга була убита, а її тіло намагалися сховати.

Однак вже згодом слідчі вирішили, що Ольга Фролова вчинила самогубство. Близькі жінки до її смерті не причетні.

Джерело: Aveefeniix, TuMundoADiario