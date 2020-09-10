В порту Бейрута знову сталася пожежа. Наразі горить склад біля пошкоджених корпусів після минулої пожежі.

10 вересня, у четвер, розпочалася масштабна пожежа. На опублікованих відео чути невеликі вибухи.

Читайте: У порту Бейрута масштабна пожежа

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

За словами очевидців, горять склади з покришками, але на кадрах видно, що полум’я охопило і руїни порту після вибуху на початку серпня.

Пожежні вже розпочали гасити вогонь.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Вибух у Бейруті

4 серпня стався масштабний вибух у порту Бейрута. Він стався на одному з кораблів. Внаслідок чого 191 людина загинула, більше 6 тис. отримали поранення, а цілі квартали були зруйновані.

Майже 300 тис. людей залишилися без даху над головою, а завдані збитки оцінюються в мільярди доларів. До сьогодні триває встановлення всіх обставин цієї трагічної події.

За підрахунками губеранатора Бейрута Марвана Абуда сума збитків склала близько $3-5 млрд. Руйнування значної частини інфраструктури порту сильно зашкодила ліванській економіці.