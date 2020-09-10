PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Перше відео пожежі в порту Бейрута

В порту Бейрута знову сталася пожежа. Наразі горить склад біля пошкоджених корпусів після минулої пожежі.

10 вересня, у четвер, розпочалася масштабна пожежа. На опублікованих відео чути невеликі вибухи.

Читайте: У порту Бейрута масштабна пожежа

За словами очевидців, горять склади з покришками, але на кадрах видно, що полум’я охопило і руїни порту після вибуху на початку серпня.

Пожежні вже розпочали гасити вогонь.

Вибух у Бейруті

4 серпня стався масштабний вибух у порту Бейрута. Він стався на одному з кораблів. Внаслідок чого 191 людина загинула, більше 6 тис. отримали поранення, а цілі квартали були зруйновані.

Майже 300 тис. людей залишилися без даху над головою, а завдані збитки оцінюються в мільярди доларів. До сьогодні триває встановлення всіх обставин цієї трагічної події.

За підрахунками губеранатора Бейрута Марвана Абуда сума збитків склала близько $3-5 млрд. Руйнування значної частини інфраструктури порту сильно зашкодила ліванській економіці.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка