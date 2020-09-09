На Харьковщине СБУ разоблачила незаконную легализацию россиян в Украине

В Харьковской области СБУ заблокировала незаконную легализацию россиян в Украине.

Контрразведка Службы безопасности обнаружила, что житель Харькова пообещал гражданину России, который прибыл из Северного Кавказа, незаконно получить гражданство Украины.

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По данным СБУ, злоумышленник гарантировал изготовление поддельных документов, на основе которых в Государственной миграций службе дожны оформить легальный национальный и заграничный паспорта.

Свои услуги харьковчанин оценил в $5 тыс.

Сотрудники Службы безопасности задержали злоумышленника в пригороде Харькова после получения заказчиком биометрического паспорта украинского гражданства по ст. 208 УК Украины.

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Уголовное производство открыто по ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) УК Украины.

Сейчас продолжаются следственные действия и решается вопрос о уведомление о подозрении злоумышленнику и избрание меры пресечения в отношении него.

















