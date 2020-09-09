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Факты / Происшествия

На Харьковщине СБУ разоблачила незаконную легализацию россиян в Украине

В Харьковской области СБУ заблокировала незаконную легализацию россиян в Украине.

Контрразведка Службы безопасности обнаружила, что житель Харькова пообещал гражданину России, который прибыл из Северного Кавказа, незаконно получить гражданство Украины.

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По данным СБУ, злоумышленник гарантировал изготовление поддельных документов, на основе которых в Государственной миграций службе дожны оформить легальный национальный и заграничный паспорта.

Свои услуги харьковчанин оценил в $5 тыс.

Сотрудники Службы безопасности задержали злоумышленника в пригороде Харькова после получения заказчиком биометрического паспорта украинского гражданства по ст. 208 УК Украины.

Уголовное производство открыто по ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) УК Украины.

Сейчас продолжаются следственные действия и решается вопрос о уведомление о подозрении злоумышленнику и избрание меры пресечения в отношении него.

  • незаконна легалізація росіян
  • незаконна легалізація росіян
  • незаконна легалізація росіян
  • незаконна легалізація росіян
  • незаконна легалізація росіян
  • незаконна легалізація росіян
  • незаконна легалізація росіян
  • незаконна легалізація росіян
  • незаконна легалізація росіян
  • незаконна легалізація росіян
На Харьковщине СБУ разоблачила незаконную легализацию россиян в Украине / 5 фотографий

Источник: СБУ

Фото: СБУ

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