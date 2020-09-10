На Донеччині Служба безпеки України перекрила канал з легалізації бойовиків “ДНР”.

Працівники СБУ виявили, що троє співробітників територіальних сервісних центрів та одного з районних відділів Головного управління ДМС України займались незаконним оформленням документів українського зразка, зокрема закордонні папорти, для мешканців тимчасово окупованих території без їхньої особистої присутності.

Серед таких клієнтів були чиновники так званої ДНР та бойовики, які ніколи не перетинали лінію розмежування.

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Під час обшуків у центрах міграційної служби та офісних приміщеннях були вилучені форми, заповнені учасниками незаконного збройного формування, які зберігали в архівах та електронних реєстрах. Окрім того, виявлені водійські посвідчення, екзаменаційні картки, медичні довідки на ім’я осіб, які підозрюються у злочині.

Справу відкрито за ст. 258-3 (Створення терористичної групи чи терористичної організації) КК України.







СБУ викрила чиновників, які робили паспорти бойовикам “ДНР” / 2 фотографии

Незаконна легалізація росіян в Україні

У Харківській області СБУ заблокувала незаконну легалізацію росіян в Україні. Служби безпеки виявила, що мешканець Харкова пообіцяв громадянину Росії, який прибув з Північного Кавказу, незаконно отримати громадянство України.

Зловмисник гарантував виготовлення підроблених документів, за що попросив $5 тис.