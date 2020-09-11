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Факти / Надзвичайні події

На Львівщині невідомий напав з ножем на прикордонника

На Львівщині у пункті пропуску Краківець чоловік здійснив напад на прикордонника.

Ввечері 10 вересня у районі одного з населених пунктів Яворівського району працівники Державної прикордонної служби зупинили невідомого чоловіка.

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На запитання щодо наявності документів, які посвідчують особу та мети перебування поблизу кордону чоловік дістав ніж та накинувся на одного з працівників Держприкордонслужби.

 – Правоохоронці здійснили попереджувальні постріли і, застосувавши спецзасоби, затримали нападника. У результаті нападу прикордонники тілесних ушкоджень не отримали, чоловіку вдалося пошкодити ножем лише форму військовослужбовця, – йдеться у повідомленні Держприкордонслужби.

За даними прикордонної служби, чоловік є мешканцем Львівської області. Причини свого нападу він не пояснив.

Правопорушника притягнули до відповідальності за ст. 202 (Порушення прикордонного режиму, режиму в пунктах пропуску) КУпАП.

Також поліція направила повідомлення про виявлення ознак злочину за ст. 342 (Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, державному виконавцю, приватному виконавцю, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві, уповноваженій особі фонду гарантування вкладів фізичних осіб) та ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України.

  • напад на прикордонника
  • напад на прикордонника
  • напад на прикордонника
  • напад на прикордонника
На Львівщині невідомий напав з ножем на прикордонника / 2 фотографии

Події на кордоні

На кордоні з Румунією українські прикордонники затримали двох чоловіків, які незаконно намагалися перетнути кордон.

Під час втечі один з порушників заплутався в інженерному загородженні з колючого дроту і йому знадобилась швидка допомога. Із пораненням ноги хлопця було доставлено до районної лікарні, інший втікач не постраждав.

Фото: Держприкордонслужба

Джерело: Держприкордонслужба

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