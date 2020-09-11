В Киеве мужчина набросился на своего отца и откусил ему фалангу пальца. Утихомирить его пытался сосед, которому преступник нанес многочисленные удары железной лопаткой для обуви, а после убежал.

Затем полицию вызвали в частный сектор неподалеку.

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Обнаженный мужчина разбил собакой окно и проник в дом, после чего напал на 66-летнюю жительницу. Защитить ее кинулся муж, но незнакомец схватил со стола нож и нанес ему с десяток ударов, а после убежал.

Преступника нашли через 20 минут на подоконнике в заброшенном здании.

Неизвестный напал с ножом на пограничника

На Львовщине в пункте пропуска Краковец мужчина совершил нападение на пограничника.

Работники Государственной пограничной службы остановили неизвестного мужчину.

На вопрос о наличии документов, удостоверяющих личность и цели пребывания вблизи границы мужчина достал нож и набросился на одного из работников Госпогранслужбы.