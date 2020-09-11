СБУ прекратила деятельность наркогруппировки, которая в больших масштабах изготовляла и сбывала психотропное вещество метадон в западных и центральных регионах Украины.

В группу входили жители Львовской и Киевской областей. Они обустроили нарколабораторию по синтезу психотропов в одном из населенных пунктов Житомирской области. Ежемесячно злоумышленники производили почти 5 килограммов наркотиков на более 3 млн грн по теневым расценкам.

Запрещенные вещества сбывали оптовыми партиями наркодилерам, а клиентам наркотики доставляли курьеры.

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Обнаружили почти 10 кг метадона: СБУ разоблачила группировку наркодилеров / 5 фотографий

Во время обысков на Львовщине, Житомирщине и Киевщине оперативники обнаружили почти 10 килограммов метадона.

Трех ключевых участников группировки правоохранители задержали, когда они пытались продать наркотики на 45 тыс. грн.

Правоохранители уже открыли производство по ч. 3 ст. 307 УК Украины — незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение или сбыт наркотических средств.

В Украине уже не первый раз разоблачают подобные нарколаборатории. Летом этого года Нацполиция обнаружила нарколабораторию в Киеве, где производили около 30 кг наркотиков ежемесячно.

Во время обысков оперативники нашли 630 кг прекурсоров, которых достаточно для изготовления 200 кг метадона, и 1 кг готового наркотического средства.