В пятницу, 11 сентября, в поселке Южное Харьковского района Харьковской области произошел пожар.

Пожар произошел в частном жилом доме на ул. Бориса тасует. Прибывшие на место происшествия выяснили, что в одной из жилых комнат горели домашние вещи и кровать на площади около 3 кв. м.

На кровати обнаружили тело хозяина 1942 года. По состоянию здоровья мужчина не мог самостоятельно передвигаться. Он задохнулся дымом еще до приезда пожарных.

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Спасатели в 20.05 локализовали огонь и в 20.45 полностью его ликвидировали.

По предварительным данным установлено, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Недавно во Львовской области в селе Звертов Жовковского района произошел пожар в кирпичном жилом доме.

По информации ДСНС, в доме были трое детей, из горящего здания родители вынесли детей, однако младенец получил ожоги и умер по дороге в больницу.

Из-за пожара уничтожено вещи домашнего обихода и повреждены стены и потолки.