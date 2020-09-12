У п’ятницю, 11 вересня, у селищі Південне Харківського району Харківської області сталася пожежа.

Пожежа сталася у приватному житловому будинку на вул. Бориса Тасуя. Рятувальники, що прибули на місце події з’ясували, що в одній із житлових кімнат горіли домашні речі та ліжко на площі близько 3 кв.м.

На ліжку виявили тіло господаря 1942 року народження. За станом здоров’я чоловік не міг самостійно пересуватися. Він задихнувся димом ще до приїзду вогнеборців.

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Рятувальники о 20.05 локалізували вогонь та о 20.45 повністю його приборкали.

За попередніми даними встановлено, що причиною виникнення пожежі стало необережне поводження з вогнем.

Нещодавно у Львівській області в селі Звертів Жовківського району сталася пожежа в цегляному житловому будинку.

За інформацією ДСНС, в будинку були троє дітей, з палаючої будівлі батьки винесли дітей, однак немовля отримало опіки та померло по дорозі до лікарні.

Через пожежу знищено речі домашнього вжитку та пошкоджені стіни і стелі.