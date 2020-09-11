На Львовщине в пожаре погиб младенец

11 сентября во Львовской области в селе Звертов Жовковского района произошел пожар в кирпичном жилом доме.

По информации ДСНС, в доме были трое детей, из горящего здания родители вынесли детей, однако младенец получил ожоги и умер по дороге в больницу.

Из-за пожара уничтожено вещи домашнего обихода и повреждены стены и потолки.

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Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.

Пожар в Житомирщине

В селе Закутинцы Бердинчивського района произошло возгорание хозяйственной постройки. Во время самостоятельного тушения пожара травмы получил 7-летний мальчик.

Его с отравлением продуктами горения и ожогами верхних и нижних конечностей госпитализировали в районную больницу.

Спасатели установили, что горел деревянный сеновал с тюкованным сеном внутри.