ДТП на Закарпатье: погибли два человека

В Закарпатской области в селе Луково автомобиль ВАЗ 2106 выехал на обочину и врезался в автобусную остановку, в результате чего водитель и пассажир автомобиля скончались на месте.
За рулем находился 22-летний житель села Белки Иршавского района, пассажир — 34-летний односельчанин водителя.
Сейчас следователи полиции по данному факту открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины, за нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть.
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ДТП под Борисполем
11 сентября на трассе Киев — Харьков — Довжанский Киевской области столкнулись две фуры, микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter и ВАЗ.
В ДТП под Борисполем пять человек погибли и 20 получили травмы.
Водитель DAF FT95, который двигался в сторону Киева, столкнулся с Mercedec-Benz 1320, после чего вылетел на встречную полосу и протаранил два транспортных средства.