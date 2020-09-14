ДТП на Закарпатье: погибли два человека

В Закарпатской области в селе Луково автомобиль ВАЗ 2106 выехал на обочину и врезался в автобусную остановку, в результате чего водитель и пассажир автомобиля скончались на месте.

За рулем находился 22-летний житель села Белки Иршавского района, пассажир — 34-летний односельчанин водителя.

Сейчас следователи полиции по данному факту открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины, за нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть.

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На Закарпатье авто врезалось в автобусную остановку — есть жертвы / 2 фотографии

ДТП под Борисполем

11 сентября на трассе Киев — Харьков — Довжанский Киевской области столкнулись две фуры, микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter и ВАЗ.

В ДТП под Борисполем пять человек погибли и 20 получили травмы.

Водитель DAF FT95, который двигался в сторону Киева, столкнулся с Mercedec-Benz 1320, после чего вылетел на встречную полосу и протаранил два транспортных средства.