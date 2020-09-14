В Харькове произошло ДТП на мосту на проспекте Льва Ландау.

По данным полиции, 33-летний водитель Mercedes-Benz Vito сбил двух дорожных рабочих. В результате ДТП 39 и 56-летние мужчины получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.

Водитель автомобиля Mercedes-Benz имел признаки алкогольного опьянения.

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Сейчас правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Нарушителю грозит штраф от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов (от 3,4 тыс. — 8,5 тыс. грн) или исправительными работами от двух лет, или арестом до шести месяцев, или ограничением свободы до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами до трех лет.

Все обстоятельства аварии еще устанавливаются правоохранительными органами.







В Харькове на мосту пьяный водитель сбил дорожных рабочих / 2 фотографии

Происшествия Харьковщины

В поселке Южное Харьковского района Харьковской области произошел пожар в частном доме. Спасатели обнаружили, что причиной возгорания стали вещи и кровать.

Кроме того, было обнаружено тело хозяина дома 1942 года рождения, который по состоянию здоровья не мог самостоятельно передвигаться. Он задохнулся дымом еще до приезда пожарных.