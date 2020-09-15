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В Уганді 22-річний хлопець приніс до парламенту закривавлену голову дитини

До парламенту Уганди в Кампалі принесли відрубану голову дитини.

Поліція затримала 22-річного хлопця, який намагався прорватися до будівлі із закривавленим пакетом у руках.

За даними експертизи, голова належала дитині віком від п’яти до семи років. Нещодавно у сусідньому місці повідомили про зникнення дитини.

В Уганді 22-річний хлопець приніс до парламенту закривавлену голову дитини

Одна із парламентських груп Уганди переконана, що кривавий пакунок затриманий хотів передати спікеру парламенту, однак вона відмовилася коментувати страшну ситуацію.

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В Уганді вже більше 20 років поширеною є практика викрадання та розчленування малолітніх дітей: частини тіла були важливою складовою у проведенні магічних таїнств та ритуалів.

Зокрема, є повір’я, згідно з яким закопана голова дитини у фундаменті тієї чи іншої будівлі приносила успіх та великі гроші її власникам.

Попри заборону проводити жертвоприношення в Уганді, у багатьох населених пунктах країни досі зустрічаються такі випадки.

Джерело: ВВС

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