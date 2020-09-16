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Факти / Надзвичайні події

На Донбасі через необережне поводження з гранатою загинув військовий

У районі Новотошківського 16 вересня в результаті необережного поводження з гранатою загинув один військовослужбовець.

15 вересня поблизу Водяного під час проведення інженерних робіт один військовий підірвався на невідомому вибуховому пристрої.

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Біля Шумів на розтяжку натрапили ще двоє бійців.

16 вересня біля Катеринівки зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Ворог зробив неприцільний постріл з підствольного гранатомета.

Про повне припинення вогню на Донбасі, яке розпочалося з опівночі 27 липня, сторони дійшли згоди на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську 22 липня.

6 вересня внаслідок провокацій ворога загинули троє українських військовослужбовців. Ще один герой помер у госпіталі 7 вересня.

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