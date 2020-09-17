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Факты / Происшествия

Пробки 8 баллов и поваленные деревья: Киевом пронеслась буря с ливнем

Киевом прошлась буря, которая залила улицы города. Синоптики 17 сентября объявили первый уровень опасности — Желтый.

Дождь лил на Лесном массиве, Позняках и по всему правому берегу столицы.

Перед ливнем начался сильный ветер, который завалил дерево на трассе возле поселка Глеваха.

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  • Киевом пронеслась буря с ливнем
  • Киевом пронеслась буря с ливнем
  • Киевом пронеслась буря с ливнем
  • Киевом пронеслась буря с ливнем
  • Киевом пронеслась буря с ливнем
  • Киевом пронеслась буря с ливнем
Пробки 8 баллов и поваленные деревья: Киевом пронеслась буря с ливнем / 3 фотографии

Также дождь повалил деревья в селе Новые Петровцы в Вышгородском районе.

Также залило города-спутники Киева — Ирпень, Бучу и Вышгород.

Пробки в Киеве

Из-за дождя в городе усилились пробки. Остановились центральные проспекты — Победы, Палладина и улица Елены Телиги. Есть проблемы на Набережном шоссе. Затруднено движение через мосты через Днепр.

Киевом пронеслась буря с ливнем

Погода в сентябре

В сентябре 2020 погода в Украине будет теплой. Средняя месячная температура в Украине составит от +14 до +19. Месячное количество осадков ожидается в пределах 35-72 мм, а в Карпатах — до 107 мм. Это норма для сентября.

По данным прогнозов метеорологической организации при ООН, погода до 2025 года будет самой теплой за все время наблюдений.

Источник: Гидрометеоцентр, Google

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