Києвом пройшлась буря, яка залила вулиці міста. Синоптики 17 вересня оголосили перший рівень небезпеки – Жовтий.

Дощ лив на Лісовому масиві, Позняках та по всьому правому березі столиці.

Перед зливою почався сильний вітер, який завалив дерево на трасі біля селища Глеваха.

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Затори 8 балів і повалені дерева: Києвом пронісся буревій зі зливою / 3 фотографии

Також дощ повалив дерева у селі Нові Петрівці у Вишгородському районі.

Також залило міста-супутники Києва – Ірпінь, Бучу та Вишгород.

Затори у Києві

Через дощ у місті посилились затори. Зупинились центральні проспекти – Перемоги, Паладіна та вулиця Олени Теліги. Є проблеми на Набережному шосе. Ускладнений рух через мости через Дніпро.

Погода у вересні

У вересні 2020 року погода в Україні буде теплою. Середня місячна температура в Україні становитиме від +14 до +19. Місячна кількість опадів очікується в межах 35-72 мм, а в Карпатах – до 107 мм. Це норма для вересня.

За даними прогнозів метеорологічної організації при ООН, погода до 2025 року буде найтеплішою за весь час спостережень.

Джерело: Гідрометеоцентр, Google