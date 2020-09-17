Затори 8 балів і повалені дерева: Києвом пронісся буревій зі зливою

Києвом пройшлась буря, яка залила вулиці міста. Синоптики 17 вересня оголосили перший рівень небезпеки – Жовтий.
Дощ лив на Лісовому масиві, Позняках та по всьому правому березі столиці.
Перед зливою почався сильний вітер, який завалив дерево на трасі біля селища Глеваха.
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Також дощ повалив дерева у селі Нові Петрівці у Вишгородському районі.
Також залило міста-супутники Києва – Ірпінь, Бучу та Вишгород.
Затори у Києві
Через дощ у місті посилились затори. Зупинились центральні проспекти – Перемоги, Паладіна та вулиця Олени Теліги. Є проблеми на Набережному шосе. Ускладнений рух через мости через Дніпро.
Погода у вересні
У вересні 2020 року погода в Україні буде теплою. Середня місячна температура в Україні становитиме від +14 до +19. Місячна кількість опадів очікується в межах 35-72 мм, а в Карпатах – до 107 мм. Це норма для вересня.
За даними прогнозів метеорологічної організації при ООН, погода до 2025 року буде найтеплішою за весь час спостережень.
Джерело: Гідрометеоцентр, Google