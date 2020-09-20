В Харьковской области подросток избил и утопил мужчину

В Харьковской области тело 32-летнего жителя Кегичевского района обнаружили на берегу водоема в поселке Слобожанское.

Убийцей оказался 17-летний местный житель.

— Несовершеннолетний на плотине избил пострадавшего. После чего бросил его в водоем, взял деревянную палку и начал топить, — рассказали в ГУ НП в Харьковской области.

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Свидетелями преступления стали 16-летний житель села Козацкое и 19-летний житель села Антоновка.

Следователи открыли уголовноедело по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) и ч. 1 ст. 186 (Грабеж) УК Украины. Подростку грозит до 15 лет заключения.

Убийство в Коростене

В Коростене Житомирской области правоохранители получили сообщение от анонима, что на дне затопленного карьера лежит подозрительный объект.

Водолазы обнаружили и подняли на берег замотанное в дерюгу и связанное тело мужчины.