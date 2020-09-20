У Харківській області підліток побив і втопив чоловіка

У Харківській області тіло 32-річного мешканця Кегичівського району виявили на березі водоймища в селищі Слобожанське.

Вбивцею виявився 17-річний місцевий мешканець.

– Неповнолітній на греблі ставку побив постраждалого. Після чого вкинув його до водойми, взяв дерев’яну палицю та почав топити, – розповіли у ГУ НП у Харківській області.

Свідками злочину стали 16-річний мешканець села Козацьке і 19-річний мешканець села Антонівка.

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Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) і ч. 1 ст. 186 (Грабіж) КК України. Підлітку загрожує до 15 років ув’язнення.

Вбивство у Коростені

У Коростені Житомирської області правоохоронці отримали повідомлення від аноніма, що на дні затопленого кар’єру лежить підозрілий об’єкт.

Водолази виявили та підняли на берег замотане у ряднину та зв’язане тіло чоловіка.