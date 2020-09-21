На Харьковщине учительница ударила школьницу по голове книгой

В Харьковской области в Первомайском районе полиция устанавливает обстоятельства избиения ребенка учительницей учебного заведения.

Инцидент произошел 10 сентября в Первомайском лицее №7 на уроке истории в 5-А классе. Учительница ударила школьницу по голове книгой.

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По данным полиции, ребенок во время урока листал страницы книги, что не понравилось преподавателю. Не сделав замечание, учительница подошла к ребенку, забрала у него книгу и ударила ею по голове девочку.

Мать школьницы написала соответствующее заявление в полицию. Сейчас все материалы переданы в ювенальную превенцию районной полиции.

В ходе опроса одноклассников ребенка, они подтвердили поступок учителя истории.

Относительно учительницы составлен административный протокол по ст. 173-4 (Буллинг участника образовательного процесса). Ее грозит штраф от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов (850 — 1 700 грн) или общественные работы от двадцати до сорока часов.

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