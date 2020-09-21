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Факты / Происшествия

В Китае возле детсада мужчина напал на прохожих – пострадали пятеро детей

На юге Китая в городе Гуанчжоу возле детсада мужчина с ножом напал на прохожих.

В результате нападения пострадали семь человек, из них пятеро – дети.

По информации СМИ, нападение случилось в понедельник утром. Травмы получили четыре ученика начальной школы, один из детского сада, случайный прохожий и нападавший.

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У двоих из пострадавших детей травмы тяжелой тяжести, а трое детей получили легкие ранения.

Нападавшего задержала полиция, сейчас выясняются все детали инцидента.

Нападение в Киеве

2 сентября в Киеве во время отдыха на пляже двое мужчин напали на женщину.

Они познакомились на берегу, после чего проводили вместе время. Сначала мужчины не проявляли агрессии, а ближе к вечеру совершили нападение на свою новую знакомую. Они избили ее, украли ценные вещи и ушли.

Полиции удалось отыскать нападающих.

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