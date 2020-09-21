Пожар на военном полигоне на юге Украины: подробности пожара

Во время проведения штатных стрельб загорелся военный полигон на юге Украины. Вспыхнуло около 10 га лесного массива.
Пострадавших нет, сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Загорелась сухая трава и сухостой в лесополосе на полигоне оперативного командования Юг. Пожарные и военные локализовали пожар, продолжается тушение.
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— Для тушения была задействована соответствующая очередная пожарная техника и авиация. Личный состав и технические средства не пострадали, — говорится в сообщении.
Пожар произошел в Голопристанском районе Херсонской области. Угрозы населенным пунктам нет.
К тушению пожара привлечены 104 человек и 32 единицы техники, в том числе два самолета, которые сбрасывают воду. От Вооруженных сил Украины также привлечен личный состав и техника, в том числе два пожарных танка и вертолет.
Пожар на полигоне
На территории военного полигона в Девичках Киевской области 17 сентября произошел пожар.
Жителей военного городки не евакуировали. Они оставались дома.
Тушили огонь военные, пожарные и лесники.
Источник: Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ