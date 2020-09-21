Пожар на военном полигоне на юге Украины: подробности пожара

Во время проведения штатных стрельб загорелся военный полигон на юге Украины. Вспыхнуло около 10 га лесного массива.

Пострадавших нет, сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Загорелась сухая трава и сухостой в лесополосе на полигоне оперативного командования Юг. Пожарные и военные локализовали пожар, продолжается тушение.

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На Херсонщине горит военный полигон: огонь тушат пожарными танками / 2 фотографии

— Для тушения была задействована соответствующая очередная пожарная техника и авиация. Личный состав и технические средства не пострадали, — говорится в сообщении.

Пожар произошел в Голопристанском районе Херсонской области. Угрозы населенным пунктам нет.

К тушению пожара привлечены 104 человек и 32 единицы техники, в том числе два самолета, которые сбрасывают воду. От Вооруженных сил Украины также привлечен личный состав и техника, в том числе два пожарных танка и вертолет.

Пожар на полигоне

На территории военного полигона в Девичках Киевской области 17 сентября произошел пожар.

Жителей военного городки не евакуировали. Они оставались дома.

Тушили огонь военные, пожарные и лесники.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ