PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

На Херсонщине горит военный полигон: огонь тушат пожарными танками

Во время проведения штатных стрельб загорелся военный полигон на юге Украины. Вспыхнуло около 10 га лесного массива.

Пострадавших нет, сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Загорелась сухая трава и сухостой в лесополосе на полигоне оперативного командования Юг. Пожарные и военные локализовали пожар, продолжается тушение.

Читайте: Дым на левом берегу Киева: в ДСНС назвали причину

  • Пожар на военном полигоне на юге Украины: подробности пожара
  • Пожар на военном полигоне на юге Украины: подробности пожара
  • Пожар на военном полигоне на юге Украины: подробности пожара
  • Пожар на военном полигоне на юге Украины: подробности пожара
На Херсонщине горит военный полигон: огонь тушат пожарными танками / 2 фотографии

— Для тушения была задействована соответствующая очередная пожарная техника и авиация. Личный состав и технические средства не пострадали, — говорится в сообщении.

Пожар произошел в Голопристанском районе Херсонской области. Угрозы населенным пунктам нет.

К тушению пожара привлечены 104 человек и 32 единицы техники, в том числе два самолета, которые сбрасывают воду. От Вооруженных сил Украины также привлечен личный состав и техника, в том числе два пожарных танка и вертолет.

Пожар на полигоне

На территории военного полигона в Девичках Киевской области 17 сентября произошел пожар.

Жителей военного городки не евакуировали. Они оставались дома.

Тушили огонь военные, пожарные и лесники.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка