Пожежа на військовому полігоні на півдні України: подробиці пожежі

Під час проведення штатних стрільб загорівся військовий полігон на півдні України. Спалахнуло близько 10 га лісового масиву.
Потерпілих немає, повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.
Загорілася суха трава і сухостій у лісосмузі на полігоні оперативного командування Південь. Пожежні і військові локалізували пожежу, продовжується гасіння.
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– Для гасіння була залучена відповідна пожежна техніка та авіація. Особовий склад і технічні засоби не постраждали, – йдеться в повідомленні.
Пожежа сталася в Голопристанському районі Херсонської області. Загрози населеним пунктам немає.
До гасіння пожежі залучено 104 осіб та 32 одиниці техніки, у тому числі два літаки, які скидають воду. Від Збройних сил України також залучено особовий склад та техніка, в тому числі два пожежні танки та вертоліт.
Пожежа на полігоні
На території військового полігону в Дівичках на Київщині 17 вересня сталася пожежа.
Жителів військового містечка не евакуйовували. Вони залишалися вдома.
Гасили вогонь військові, пожежники та лісники.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ