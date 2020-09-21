Пожежа на військовому полігоні на півдні України: подробиці пожежі

Під час проведення штатних стрільб загорівся військовий полігон на півдні України. Спалахнуло близько 10 га лісового масиву.

Потерпілих немає, повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Загорілася суха трава і сухостій у лісосмузі на полігоні оперативного командування Південь. Пожежні і військові локалізували пожежу, продовжується гасіння.

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На Херсонщині горить військовий полігон: вогонь гасять пожежними танками / 2 фотографии

– Для гасіння була залучена відповідна пожежна техніка та авіація. Особовий склад і технічні засоби не постраждали, – йдеться в повідомленні.

Пожежа сталася в Голопристанському районі Херсонської області. Загрози населеним пунктам немає.

До гасіння пожежі залучено 104 осіб та 32 одиниці техніки, у тому числі два літаки, які скидають воду. Від Збройних сил України також залучено особовий склад та техніка, в тому числі два пожежні танки та вертоліт.

Пожежа на полігоні

На території військового полігону в Дівичках на Київщині 17 вересня сталася пожежа.

Жителів військового містечка не евакуйовували. Вони залишалися вдома.

Гасили вогонь військові, пожежники та лісники.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ