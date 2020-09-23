23 сентября в 11.45 зафиксирована хакерская атака на официальный сайт Нацполиции, из-за чего на интернет-страницах управлений полиции в Херсонской, Ровенской, Николаевской, Винницкой и Львовской областях была распространена недостоверная информация.

Сейчас специалисты работают над восстановлением работы сайта, он проходит техобслуживание.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 361 УКУ — Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи.

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Киберполицейские устанавливают круг лиц, причастных к хакерской атаке.

Хакерская атака в Украине

23 сентября хакеры взломали ряд сайтов госорганов и распространили фейки.

В частности, на сайте Вараского горсовета Ровенской области появилось сообщение о якобы выбросе радиации на Ровенской атомной электростанции.

А на сайте полиции Львовской области — о гибели трех военных ВСУ. Фейковая информация распространялась и на сайтах других управлений полиции.