23 вересня об 11.45 зафіксована хакерська атака на офіційний сайт Нацполіції, через що на інтернет-сторінках управлінь поліції у Херсонській, Рівненській, Миколаївській, Вінницькій та Львівській областях була поширена недостовірна інформація.
Нині фахівці працюють над відновленням роботи сайту, він проходить техобслуговування.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361 ККУ – Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку.
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Кіберполіцейські встановлюють коло осіб, причетних до хакерської атаки.
Хакерська атака в Україні
23 вересня хакери зламали низку сайтів держорганів і поширили фейки.
Зокрема, на сайті Вараської міськради Рівненської області з’явилось повідомлення про нібито викид радіації на Рівненській атомній електростанції.
А на сайті поліції Львівської області – про загибель трьох військових ЗСУ. Фейкова інформація поширювалася і на сайтах інших управлінь поліції.