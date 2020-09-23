У Кривому Розі Дніпропетровської області з вікна на 12 поверсі багатоповерхівки випала 12-річна дівчинка. Травми були несумісні з життям.

На думку сусідів, дівчинка могла вчинити самогубство через погану оцінку у школі.

І діти у школі підтвердили, що через погану успішність у неї були проблеми з батьками. Дівчинка була відмінницею, проте подрузі жалілася, що її змушуть багато вчитися.

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Вчителі кажуть, що вона завжди була товариська та привітна, тому навіть здогадатися ніхто не міг, що є якась загроза.

– В усьому була прикладом для інших у класі. Нам дуже прикро, що стався такий трагічний випадок. Я навіть не можу підібрати слів, для того, щоб якимось чином заспокоїти вчителів і саму себе, – розповіла Раїса Лисенко, директор школи-ліцею №35.

Нині поліція розглядає версію про доведення школярки до самогубства.

Поряд з місцем трагедії знайшли зошит з низькими оцінками, які поставила вчителька української мови. Психологи кажуть, що підлітки такі речі сприймають іноді надто боляче, тому радять батькам пильно стежити за настроєм своїх дітей.

Самогубство у Запоріжжі

Місяць тому у сквері в Запоріжжі знайшли обгоріле тіло молодої дівчини.

Вона облила себе легкозаймистою рідиною та підпалила.

Перед трагедію дівчина ділилася в соцмереж депресивними думками, а всі останні фото були з пожежами або вогнем.