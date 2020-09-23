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Факти / Надзвичайні події

У Києві та Софіївській Борщагівці загорілися дві багатоповерхівки

23 вересня о 05.25 у Софіївській Борщагівці Києво-Святошинського району в шестиповерховому будинку на шостому поверсі загорілася квартира.

Вогонь із квартири на вул. Боголюбова 5 перекинувся на покрівлю багатоповерхівки, повідомили в ДСНС.

  • У Києві та Софіївській Борщагівці загорілися дві багатоповерхівки
  • У Києві та Софіївській Борщагівці загорілися дві багатоповерхівки
  • У Києві та Софіївській Борщагівці загорілися дві багатоповерхівки
  • У Києві та Софіївській Борщагівці загорілися дві багатоповерхівки
  • У Києві та Софіївській Борщагівці загорілися дві багатоповерхівки
  • У Києві та Софіївській Борщагівці загорілися дві багатоповерхівки
У Києві та Софіївській Борщагівці загорілися дві багатоповерхівки / 3 фотографии

Зусиллями 36 осіб особового складу пожежу вдалося ліквідувати о 09.20.

Про постраждалих не повідомляється.

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Пожежа на вул. Миколи Ушакова в Києві

У Києві вночі в Святошинському районі сталася пожежа у житловому будинку на вул. Миколи Ушакова, 16.

У 16-поверховому житловому будинку загорілася одна з квартир на 10-му поверсі.

Під час гасіння пожежі в квартирі рятувальники ДСНС виявили та врятували чоловіка 1983 року народження.

Постраждалого з отруєнням чадним газом та опіками верхніх кінцівок госпіталізували до токсикологічного відділення Київської міської клінічної лікарі.

Пожежу було ліквідовано о 00.51 23 вересня.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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