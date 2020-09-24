В Харькове школьница “заминировала” отделение полиции — ей грозит до 6 лет

Правоохранительные органы Харьковской области сообщили о подозрении девушке, которая якобы заминировала службу 102 в Харькове.

17-летняя школьница позвонила в полицию и сказала, что помещение, в котором расположено отделение, заминировано.

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— 18 мая около 19.10 девушка находилась на детской площадке и решила позвонить оператору службы 102, — сообщает полиция Харькова.

Кинологи и взрывотехническая служба провели осмотр помещения, однако никаких устройств и взрывоопасных веществ не было обнаружено.

Следователи открыли уголовное производство по ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК Украины.

17-летней жительнице Харькова грозит от двух до шести лет лишения свободы.

Хакерская атака

23 сентября в 11.45 зафиксирована хакерская атака на официальный сайт Нацполиции. Из-за этого на интернет-страницах управлений полиции в Херсонской, Ровенской, Николаевской, Винницкой и Львовской областях была распространена недостоверная информация.