У Харкові школярка “замінувала” відділення поліції – їй загрожує до 6 років

Правоохоронні органи Харківщини повідомили про підозру дівчині, яка нібито замінувала службу 102 у Харкові.

17-річна школярка зателефонувала до поліції та сказала, що приміщення, у якому розташоване відділення, заміноване.

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– 18 травня близько 19.10 дівчина перебувала на дитячому майданчику та вирішила зателефонувати оператору служби 102, – повідомляє поліція Харкова.

Кінологи та вибухотехнічна служба провели огляд приміщення, проте жодних пристроїв та вибухонебезпечних речовин не було виявлено.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) КК України.

17-річній мешканці Харкова загрожує від двох до шести років позбавлення волі.

Хакерська атака

23 вересня об 11.45 зафіксована хакерська атака на офіційний сайт Нацполіції. Через це на інтернет-сторінках управлінь поліції у Херсонській, Рівненській, Миколаївській, Вінницькій та Львівській областях була поширена недостовірна інформація.