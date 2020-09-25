Четверо жителей Киевской и Житомирской областей, ранее работавших в миграционной службе, создали преступную группу, которая изготовляла и сбывала фальшивые документы.

Для так называемого производства обустроили два цеха в частных домах на территории Киевской области.

На заказ они подделывали паспорта, водительские и служебные удостоверения, удостоверение участника боевых действий, дипломы, технические паспорта и даже акты на право собственности на землю.

За полный пакет документов брали $10 тыс., за обычный паспорт гражданина Украины — $1,5 тыс., за ID-карту — $3 тыс.

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Банда действовала в течение года, ежемесячно обслуживала до полусотни клиентов, в том числе иностранцев.

Во время спецоперации сотрудники СБУ задержали четырех участников группы.















$1,5 тыс. за паспорт: СБУ разоблачила банду, производившую фейковые документы / 4 фотографии

У них провели обыски и изъяли 30 готовых документов, в частности паспорта граждан Украины и почти 700 бланков для изготовления новых фальшивок, голографические защитные элементы, поддельные штампы и печати, а также технику для подделки документов.

Открыто производство по ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 УКУ.

В начале сентября СБУ также разоблачила группу мошенников, которые под видом турфирмы незаконно изготавливали и продавали фальшивые ІD-карты резидентов стран Восточной Европы и документы для работы за рубежом.

За изготовление документов они брали от €300 до €500.