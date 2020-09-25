Четверо жителів Київської та Житомирської областей, що раніше працювали у міграційній службі, створили злочинну группу, яка виготовляла та збувала фальшиві документи.

Для так званого виробництва облаштували два цехи у приватних будинках на Київщині.

На замовлення вони підробляли паспорти, водійські та службові посвідчення, посвідчення учасника бойових дій, дипломи, технічні паспорти і навіть акти на право власності на землю.

За повний пакет документів брали $10 тис., за звичайний парпорт громадянина України – $1,5 тис., за ID-картку – $3 тис.

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Банда діяла впродовж року, щомісяця обслуговувала до півсотні клієнтів, зокрема й іноземців.

Під час спецоперації співробітники СБУ затримали чотирьох учасників групи.















$1,5 тис. за паспорт: СБУ викрила банду, що виготовляла фейкові документи / 4 фотографии

У них провели обшуки та вилучили 30 готових документів, зокрема паспорти громадян України та майже 700 бланків для виготовлення нових фальшивок, голографічні захисні елементи, підроблені штампи та печатки, а також техніку для підробки документів.

Відкрито провадження за ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 ККУ.

На початку вересня СБУ також викрила групу шахраїв, які під виглядом турфірми незаконно виготовляли і продавали фальшиві ІD-карти резидентів країн Східної Європи і документи для роботи за кордоном.

За виготовлення документів вони брали від €300 до €500.