Пожар на Троещине в Киеве: детали, видео и фото

В Киеве на Троещине пылает 16-этажный жилой дом. Пожар начался в 8.23 по адресу ул. Закревского, 41А.
Пожарные установили возгорания на 12-м этаже. Проводится эвакуация людей из смежных квартир и верхних этажей. Полностью выгорели две квартиры.
С 13 этажа передано бригаде скорой медицинской помощи пострадавшую с отравлением угарным газом.
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В 8.54 пожар локализован, продолжается ликвидация последствий.
На месте происшествия работает 7 единиц техники и 26 пожарных.
Пожар в Киеве
23 сентября в 05.25 в Софиевской Борщаговке Киево-Святошинского района в шестиэтажном доме на шестом этаже загорелась квартира.
Огонь из квартиры на ул. Боголюбова 5 перекинулся на кровлю многоэтажки. Усилиями 36 человек личного состава пожар удалось ликвидировать в 09.20.