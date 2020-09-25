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Факты / Происшествия

В Киеве на Троещине пожар в многоэтажке — уничтожено две квартиры

В Киеве на Троещине пылает 16-этажный жилой дом. Пожар начался в 8.23 по адресу ул. Закревского, 41А.

Пожарные установили возгорания на 12-м этаже. Проводится эвакуация людей из смежных квартир и верхних этажей. Полностью выгорели две квартиры.

С 13 этажа передано бригаде скорой медицинской помощи пострадавшую с отравлением угарным газом.

ЧитайтеВ Киеве горела пятиэтажка: жителей спускали из окон, есть погибшая

  • Пожар на Троещине в Киеве: детали, видео и фото
  • Пожар на Троещине в Киеве: детали, видео и фото
  • Пожар на Троещине в Киеве: детали, видео и фото
  • Пожар на Троещине в Киеве: детали, видео и фото
  • Пожар на Троещине в Киеве: детали, видео и фото
  • Пожар на Троещине в Киеве: детали, видео и фото
В Киеве на Троещине пожар в многоэтажке — уничтожено две квартиры / 3 фотографии

В 8.54 пожар локализован, продолжается ликвидация последствий.

На месте происшествия работает 7 единиц техники и 26 пожарных.

Пожар в Киеве

23 сентября в 05.25 в Софиевской Борщаговке Киево-Святошинского района в шестиэтажном доме на шестом этаже загорелась квартира.

Огонь из квартиры на ул. Боголюбова 5 перекинулся на кровлю многоэтажки. Усилиями 36 человек личного состава пожар удалось ликвидировать в 09.20.

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