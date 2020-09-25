Пожежа на Троєщині у Києві: деталі, відео та фото

У Києві на Троєщині палає 16-поверховий житловий будинок. Пожежа розпочалась о 8.23 за адресою вул. Закревського, 41А.

Вогнеборці встановили загоряння на 12-му поверсі. Проводиться евакуація людей із суміжних квартир та верхніх поверхів. Повністю вигоріли дві квартири.

З 13 поверху передано бригаді швидкої медичної допомоги потерпілу з отруєнням чадним газом.

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У Києві на Троєщині пожежа у багатоповерхівці – знищено дві квартири / 3 фотографии

О 8.54 пожежу локалізовано, триває ліквідація наслідків.

На місці події працює 7 одиниць техніки та 26 вогнеборців.

Пожежа у Києві

23 вересня о 05.25 у Софіївській Борщагівці Києво-Святошинського району в шестиповерховому будинку на шостому поверсі загорілася квартира.

Вогонь із квартири на вул. Боголюбова, 5 перекинувся на покрівлю багатоповерхівки. Зусиллями 36 осіб особового складу пожежу вдалося ліквідувати о 09.20.