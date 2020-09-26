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Факты / Происшествия

На борту самолета Ан-26 было 27 человек — одного курсанта не допустили к учениям

На борту самолета Ан-26, разбившегося в Чугуеве под Харьковом вечером 25 сентября, находились 27 человек.

Сразу после аварии все официальные ведомства заявляли о 28 человек, однако одного курсанта в последний момент не допустили к полету.

Воздушные силы ВС Украины уточнили имя курсанта — Харченко Александр Владимирович. На борту самолета Ан-26 его не было.

Авиакатастрофа под Харьковом

О том, что под Харьковом упал самолет, стало известно вечером 25 сентября.

По официальной информации, на борту военно-транспортного самолета Ан-26 находилось 27 человек — 7 членов экипажа и 20 курсантов Харьковского университета Воздушных Сил.

Сейчас рассматривается две возможные версии, почему разбился самолет: из-за ошибки пилота или из-за неисправности одного из двигателей самолета.

Ряд СМИ опубликовал информацию, согласно которой самолету, который разбился под Харьковом, было уже 46 лет.

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