На борту самолета Ан-26, разбившегося в Чугуеве под Харьковом вечером 25 сентября, находились 27 человек.

Сразу после аварии все официальные ведомства заявляли о 28 человек, однако одного курсанта в последний момент не допустили к полету.

Воздушные силы ВС Украины уточнили имя курсанта — Харченко Александр Владимирович. На борту самолета Ан-26 его не было.

Авиакатастрофа под Харьковом

О том, что под Харьковом упал самолет, стало известно вечером 25 сентября.

По официальной информации, на борту военно-транспортного самолета Ан-26 находилось 27 человек — 7 членов экипажа и 20 курсантов Харьковского университета Воздушных Сил.

Сейчас рассматривается две возможные версии, почему разбился самолет: из-за ошибки пилота или из-за неисправности одного из двигателей самолета.

Ряд СМИ опубликовал информацию, согласно которой самолету, который разбился под Харьковом, было уже 46 лет.