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Факти / Надзвичайні події

На борту літака Ан-26 було 27 осіб – одного курсанта не допустили до навчань

На борту літака Ан-26, що розбився в Чугуєві під Харковом ввечері 25 вересня, перебувало 27 осіб.

Одразу після аварії усі офіційні відомства заявляли про 28 осіб, однак одного курсанта останньої миті не допустили до польоту.

Повітряні сили ВС України уточнили ім’я курсанта – Харченко Олександр Володимирович. На борту літака Ан-26 його не було.

Авіакатастрофа під Харковом

Про те, що під Харковом впав літак, стало відомо ввечері 25 вересня.

За офіційною інформацією, на борту військово-транспортного літака Ан-26 перебувало 27 осіб — 7 членів екіпажу і 20 курсантів Харківського університету Повітряних Сил.

Наразі розглядається дві можливі версії, чому розбився літак: через помилку пілота або через несправність одного із двигунів літака.

Низка ЗМІ опублікувала інформацію, згідно з якою літаку, що розбився під Харковом, було вже 46 років.

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