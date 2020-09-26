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Факты / Происшествия

У самолета Ан-26 были проблемы с двигателями — мать погибшего пилота

Самолет Ан-26, разбившийся в авиакатастрофе под Харьковом, был не до конца исправен, а его двигатели отказывали не впервые.

Об этом во время общения с журналистами рассказала мать погибшего пилота Ашрафа Мсуя.

— Двигатели отказывали неоднократно. Он об этом знал. Не жаловался, просто объяснял, что машина не до конца в исправном состоянии, — отметила женщина.

31-летний Ашраф Мсуя носил звание старшего лейтенанта.

Авиакатастрофа под Харьковом: мать пилота об исправности самолета

— Он хотел служить в Украине, быть лучшим. И он был лучшим летчиком своего класса, — сказала мать.

Сейчас на месте авиакатастрофы под Харьковом продолжают забирать обломки самолета: они будут доставлены в воинскую часть в Чугуевском районе.

Трагедия Ан-26 в Чугуеве

Ужасная авиакатастрофа под Харьковом произошла вечером 25 сентября.

Военно-транспортный самолет Ан-26 упал под Чугуевом: на борту находилось 20 курсантов хну воздушных сил и 7 членов экипажа. Выжил только один человек.

Сейчас следствие рассматривает четыре версии, почему произошла авиакатастрофа.

Фото: Ashraf Msuya

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