Пьяный мужчина напал на бригаду скорой, когда врачи пытались спасти его же товарища, которому он до этого сломал ногу.

Пока фельдшера спасали мужчину, хулиган со всей силы ударил в окно машины скорой помощи. Удар был такой силы, что стекло разлетелось во все стороны.

Когда на место драки приехала скорая, мужчина набросился и на нее. Из0 всей силы ударил по окну и ранил врача.

— Я клала шприцы, и здесь произошел удар. Это хорошо, что я повернулась спиной, ведь так удар был бы в лицо. У меня вся голова была в стекле. У меня травмировано плечо, — рассказала Инна Лазебная, пострадавшая фельдшер.

Человек по имени Константин бросился к машине сразу, как услышал звук битого стекла.

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Свидетель говорит, нападения можно было бы избежать, если бы полиция не бросила фельдшеров с агрессивным мужчиной. Копов вызвали еще до приезда скорой, однако патрульные уехали.

В полиции не комментируют, почему патрульные не защитили медиков. Мол, надо провести тщательную проверку.

— Мужчину, который имел признаки алкогольного опьянения, доставили в Хортицкое отделение полиции. По поводу него составили административный протокол — за мелкое хулиганство, — отметила пресс-секретарь полиции Запорожья Елена Лебединская.

И это уже не первое нападение на медиков скорой. Женщины, а именно их больше всего работает в бригадах, просто боятся выходить на работу.

Нападение в Киеве

В Киеве мужчина набросился на своего отца и откусил ему фалангу пальца. Утихомирить его пытался сосед, которому преступник нанес многочисленные удары железной лопаткой для обуви, а после скрылся.

Обнаженный мужчина разбил собакой окно и проник в дом, после чего напал на 66-летнюю жительницу. Защитить ее бросился мужчина, но незнакомец схватил со стола нож и нанес ему с десяток ударов, а после скрылся.