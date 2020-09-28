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Факты / Происшествия

Врачи спасали друга: в Запорожье пьяный мужчина напал на бригаду скорой

Пьяный мужчина напал на бригаду скорой, когда врачи пытались спасти его же товарища, которому он до этого сломал ногу.

Пока фельдшера спасали мужчину, хулиган со всей силы ударил в окно машины скорой помощи. Удар был такой силы, что стекло разлетелось во все стороны.

Когда на место драки приехала скорая, мужчина набросился и на нее. Из0 всей силы ударил по окну и ранил врача.

— Я клала шприцы, и здесь произошел удар. Это хорошо, что я повернулась спиной, ведь так удар был бы в лицо. У меня вся голова была в стекле. У меня травмировано плечо, — рассказала Инна Лазебная, пострадавшая фельдшер.

Человек по имени Константин бросился к машине сразу, как услышал звук битого стекла.

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Свидетель говорит, нападения можно было бы избежать, если бы полиция не бросила фельдшеров с агрессивным мужчиной. Копов вызвали еще до приезда скорой, однако патрульные уехали.

В полиции не комментируют, почему патрульные не защитили медиков. Мол, надо провести тщательную проверку.

— Мужчину, который имел признаки алкогольного опьянения, доставили в Хортицкое отделение полиции. По поводу него составили административный протокол — за мелкое хулиганство, — отметила пресс-секретарь полиции Запорожья Елена Лебединская.

И это уже не первое нападение на медиков скорой. Женщины, а именно их больше всего работает в бригадах, просто боятся выходить на работу.

Нападение в Киеве

В Киеве мужчина набросился на своего отца и откусил ему фалангу пальца. Утихомирить его пытался сосед, которому преступник нанес многочисленные удары железной лопаткой для обуви, а после скрылся.

Обнаженный мужчина разбил собакой окно и проник в дом, после чего напал на 66-летнюю жительницу. Защитить ее бросился мужчина, но незнакомец схватил со стола нож и нанес ему с десяток ударов, а после скрылся.

Источник: Надзвичайні новини

Фото: Pixabay

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