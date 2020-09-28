Изменения в работе метро Киева: движение на зеленой ветви частично приостановлено из-за зацепера

28 сентября в Киеве из-за зацепера, который попал под поезд, частично приостановлено движение метро.

Инцидент произошел около 21.00.

В связи с этим поезда курсируют от станции Сырец до станции Выдубичи, а также от станции Славутич до станции Красный хутор.

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Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции и медики, отчитываются в пресс-службе Киевского метрополитена.

Трагедия в Харьковской области

В Харьковской области электричка переехала зацепера.

В результате происшествия погиб ребенок.