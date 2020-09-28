Смерть зачепера у метро Києва: рух потягів відновлено

28 вересня у метро Києва загинув зачепер.
Інцидент стався близько 21.00. Через це потяги протягом півгодини курсували від станції Сирець до станції Видубичі, а також від станції Славутич до станції Червоний хутір.
О 21.30 у прес-службі Київського метрополітену повідомили про відновлення руху потягів у звичному режимі.
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На місці події працювали співробітники поліції і медики.
Нині фахівці встановлюють особу загиблого.
Трагедія у Харківській області
У Харківській області електричка переїхала зачепера.
12-річний хлопець отримав переломи, травми різного ступеня тяжкості і ампутацію гомілки.
Лікарі боролися за його життя, однак даремно. Його травми були несумісними з життям. Дитина померла у лікарні.
Джерело: Київський метрополітен, ДТП Kiev.ua