Смерть зачепера у метро Києва: рух потягів відновлено

28 вересня у метро Києва загинув зачепер.

Інцидент стався близько 21.00. Через це потяги протягом півгодини курсували від станції Сирець до станції Видубичі, а також від станції Славутич до станції Червоний хутір.

О 21.30 у прес-службі Київського метрополітену повідомили про відновлення руху потягів у звичному режимі.

Читайте: Робив селфі на даху електрички. Під Києвом загинув 10-класник

На місці події працювали співробітники поліції і медики.

Нині фахівці встановлюють особу загиблого.

Трагедія у Харківській області

У Харківській області електричка переїхала зачепера.

12-річний хлопець отримав переломи, травми різного ступеня тяжкості і ампутацію гомілки.

Лікарі боролися за його життя, однак даремно. Його травми були несумісними з життям. Дитина померла у лікарні.

Джерело: Київський метрополітен, ДТП Kiev.ua