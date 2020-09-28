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Факти / Надзвичайні події

У метро Києва загинув зачепер, рух потягів відновлено

28 вересня у метро Києва загинув зачепер.

Інцидент стався близько 21.00. Через це потяги протягом півгодини курсували від станції Сирець до станції Видубичі, а також від станції Славутич до станції Червоний хутір.

О 21.30 у прес-службі Київського метрополітену повідомили про відновлення руху потягів у звичному режимі.

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На місці події працювали співробітники поліції і медики.

Смерть зачепера у метро Києва: рух потягів відновлено

Нині фахівці встановлюють особу загиблого.

Трагедія у Харківській області

У Харківській області електричка переїхала зачепера.

12-річний хлопець отримав переломи, травми різного ступеня тяжкості і ампутацію гомілки.

Лікарі боролися за його життя, однак даремно. Його травми були несумісними з життям. Дитина померла у лікарні.

Джерело: Київський метрополітен, ДТП Kiev.ua

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