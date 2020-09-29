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Факты / Происшествия

В Киеве возле Байкового кладбища авто въехало в прилавки с венками, 4 пострадавших

В Киеве произошла серьезная ДТП возле Байкового кладбища, в результате которой пострадало четыре человека.

На перекрестке улиц Гринченко и Байковой столкнулись два автомобиля.

Автомобиль Lada, двигаясь по улице Гринченко, не предоставил преимущество встречному авто Nissan. От сильного столкновения обе машины развернуло в противоположную сторону движения.

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Легковой автомобиль Nissan остановился на перекрестке, а Lada вылетела на тротуар и сбила 18-летнюю девушку. Кроме этого, авто вылетело на прилавки с ветвями и венками, которые были у Байкового кладбища. 10 продавцов, которые были там, не пострадали.

В больницу были госпитализированы 18-летняя девушка, водитель с пассажиром автомобиля Nissan и пассажирка автомобиля Lada.

По словам водителя Lada, он не заметил встречной машины.

ДТП в Одесской области

В Одесской области 21-летний водитель Toyota Cresta не справился с управлением, из-за чего автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

В результате ДТП 18-летний парень погиб на месте, а 19-летний — скончался в больнице. Водителя и еще трех пассажиров госпитализировали. Полиция возбудила уголовное дело по ст. 286 УК Украины. Водителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

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