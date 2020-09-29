У Києві сталася серйозна ДТП біля Байкового кладовища, внаслідок якої постраждало чотири людини.

На перехресті вулиць Грінченка та Байкової зіткнулися два автомобіля.

Автомобіль Lada, рухаючись вулицею Грінченка, не надав перевагу зустрічному авто Nissan. Від сильного зіткнення обидві машини розвернуло у протилежний бік руху.

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Легковий автомобіль Nissan зупинився на перехресті, а Lada вилетіла на тротуар та збила 18-річну дівчину. Окрім цього, авто вилетіло на прилавки з вітами та вінками, які були біля Байкового кладовища. 10 продавців, які були там, не постраждали.

До лікарні були госпіталізовані 18-річна дівчина, водій з пасажиром автомобіля Nissan та пасажирка автомобіля Lada.

За словами водія Lada, він не помітив зустрічної машини.

ДТП в Одеській області

В Одеській області 21-річний водій Toyota Cresta не впорався з керуванням, через що автомобіль з’їхав у кювет і перекинувся.

В результаті ДТП 18-річний хлопець загинув на місці, а 19-річний – помер у лікарні. Водія та ще трьох пасажирів госпіталізували. Поліція відкрила кримінальну справу за ст. 286 КК України. Водієві загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.