Вечером 28 сентября в Пологах Запорожской области произошло смертельное ДТП с участием автомобиля Chery, за рулем которой находился 15-летний водитель.

Двигаясь по улице Магистральной, он не справился с управлением и выехал на обочину. Авто перевернулось.

В результате ДТП на месте погибли двое пассажиров легковушки — мальчик 2005 года рождения и мужчина, личность которого еще не установлена. Еще один пассажир — 39-летний мужчина — скончался по дороге в больницу.

Водителя и его 16-летнего пассажира с телесными повреждениями разной степени тяжести госпитализировали.

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Полиция открыла производство по ч. 2 ст. 286 УКУ — Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Правоохранители сейчас ищут свидетелей аварии, которые имеют видеозаписи движения автомобиля, для установления всех обстоятельств.

ДТП в Одесской области

Недавно в ДТП в Одесской области погибли два парня. 21-летний водитель Toyota Cresta не справился с управлением, автомобиль съехал в кювет и перевернулся. В салоне было шесть человек.

В результате аварии погибли 18-летний и 19-летний пассажиры, водителя и еще троих пассажиров госпитализировали.