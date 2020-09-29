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Факти / Надзвичайні події

За кермом був 15-річний водій: у ДТП на Запоріжжі загинули троє людей

Ввечері 28 вересня у Пологах Запорізької області сталася смертельна ДТП за участі автомобіля Chery, за кермом якої перебував 15-річний водій.

Рухаючись вулицею Магістральною, він не впорався з кермуванням та виїхав на узбіччя. Авто перекинулося.

Внаслідок ДТП на місці загинули двоє пасажирів легковика – хлопчик 2005 року народження та чоловік, особу якого ще не встановлено. Ще один пасажир – 39-річний чоловік – помер дорогою в лікарню.

Водія та його 16-річного пасажира з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості госпіталізовано.

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Поліція відкрила провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ – Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Правоохоронці нині шукають свідків аварії, які мають відеозаписи руху автомобіля, для встановлення всіх обставин.

ДТП на Запоріжжі

Фото: Нацполіція

ДТП в Одеській області

Нещодавно у ДТП в Одеській області загинули два хлопці. 21-річний водій Toyota Cresta не впорався з керуванням, автомобіль з’їхав в кювет і перекинувся. У салоні було шість людей.

Внаслідок аварії загинули 18-річний та 19-річний пасажири, водія та ще трьох пасажирів госпіталізували

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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