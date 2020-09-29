Ввечері 28 вересня у Пологах Запорізької області сталася смертельна ДТП за участі автомобіля Chery, за кермом якої перебував 15-річний водій.

Рухаючись вулицею Магістральною, він не впорався з кермуванням та виїхав на узбіччя. Авто перекинулося.

Внаслідок ДТП на місці загинули двоє пасажирів легковика – хлопчик 2005 року народження та чоловік, особу якого ще не встановлено. Ще один пасажир – 39-річний чоловік – помер дорогою в лікарню.

Водія та його 16-річного пасажира з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості госпіталізовано.

Читайте: На трасі Львів-Шегині зіткнулися три авто: двоє загиблих, є постраждалі

Поліція відкрила провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ – Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Правоохоронці нині шукають свідків аварії, які мають відеозаписи руху автомобіля, для встановлення всіх обставин.

ДТП в Одеській області

Нещодавно у ДТП в Одеській області загинули два хлопці. 21-річний водій Toyota Cresta не впорався з керуванням, автомобіль з’їхав в кювет і перекинувся. У салоні було шість людей.

Внаслідок аварії загинули 18-річний та 19-річний пасажири, водія та ще трьох пасажирів госпіталізували