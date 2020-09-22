Спасатели утром 22 сентября локализовали лесной пожар в Голопристанском районе Херсонской области на территории около 20 га.

Сейчас открытого огня нет — только отдельные очаги тления лесной подстилки и остатков древесины.

К ликвидации пожара привлечены 104 спасателей и 32 единиц спецтехники, в том числе два самолета АН-32П, осуществляющие сбросы воды.

Помогают также подразделения ВСУ, поскольку пожар произошел именно на полигоне. Военные предоставили два пожарных танка и вертолет с водосливным устройством.

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Пожар на полигоне под Херсоном

21 сентября Генштаб ВСУ сообщил о пожаре на военном полигоне в Херсонской области, возникшем во время проведения штатных стрельб.

В частности, загорелась сухая трава в лесополосе на полигоне оперативного командования Юг.

К счастью, никто не пострадал.