Спасатели продолжают тушить пожар в Луганской области вблизи села Нижнетеплое Станично-Луганского района.

На площади 20 га тлеют отдельные ячейки, сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

— По состоянию на 7.00 28 сентября открытого огня не наблюдается, осуществляется тушение отдельных очагов тления кустарников и лесной подстилки, — говорится в сообщении.

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За выходные на Донбассе зафиксировали два больших лесных пожара / 2 фотографии

К тушению привлечено 101 человек и 38 единиц техники.

Пожар под Краматорском

Пожар вспыхнул в обед 27 сентября, сообщил мэр Краматорска Андрей Панков.

— На Васильевской пустоше горит лес. Крупный пожар началась под вечер. Причину возгорания не установлена. Но все больше свидетельств о том, что этому могло послужить небрежное обращение с огнем, — написал он у себя на Facebook.

На Василівський Пустоші горить ліс. Масштабна пожежа розпочалась під вечір. Причину загоряння не встановлено, та все… Опубліковано Андрей Панков Неділя, 27 вересня 2020 р.

В ГСЧС поступила информация о том, что наблюдается возникновение дополнительных очагов горения, вызванных возможным поджогом неизвестными лицами.

Данная информация передана в Национальный полиции для принятия неотложных действий и содействию ликвидации пожара.

Пожар на военном полигоне

22 сентября спасатели локализовали лесной пожар на военном полигоне в Голопристанском районе Херсонской области. Там вспыхнуло на территории около 20 га.

Пожар возник во время проведения штатных стрельб бойцами Вооруженных сил Украины.