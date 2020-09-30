У Луганській області спалахнули масштабні пожежі одразу у трьох районах.

Вогонь розгорівся 30 вересня в лісах через сильний вітер і швидко поширюється.

Рятувальники евакуйовують людей з найближчих населених пунктів, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

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На Луганщині знову масштабні пожежі: евакуйовують людей / 4 фотографии

Лісові пожежі виникли у Новоайдарському, Старобільському та Станично-Луганському районах:

горить лісовий масив на загальній площі близько 50 га в районі сіл Кряківка та Трьохізбенка Новоайдарського району. Попередньо жертв та постраждалих немає;

пожежа розповсюдилась на територію села Муратове Новоайдарського району. Інформації щодо жертв та постраждалих наразі немає. Проводиться евакуація населення жителів сіл Муратове та Капітанове;

пожежа лісового масиву на загальній площі близько 10 га в районі сіл Малинове, Піщане та Артема Станично-Луганського району. Попередньо жертв та постраждалих також немає. Зі сіл Артема та Нижньотепле евакуйовують людей;

пожежа лісового масиву на загальній площі близько 8 га між селами Половинкине та Байдівка Старобільського району. Попередньо жертв та постраждалих немає. Вогонь там також може перекинутися на домівки людей.

Всього на гасіння лісових пожеж у трьох районах залучили 192 людей та 44 одиниць техніки.

Гасіння пожеж ускладнює сильний поривчастий вітер швидкістю у понад 20 м/с.

Пожежі у Луганській області

28 вересня рятувальники загасили дві великих пожежі у Луганській області.

Горів ліс поблизу села Нижньотеплого Станично-Луганського району та лісовий масив Василівська Пустош на околиці Сєвєродонецька.

Обидві пожежі були локалізовані та затушені.