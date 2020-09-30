Пожары в Луганской области: в огне сгорели дома

Из-за лесных пожаров на Луганщине 30 сентября, повреждены десятки жилых домов.
Информации о пострадавших пока не поступало, заявили в полиции Луганской области.
В селе Трехизбенка огнем повреждены два частных дома. В селе Кряковка повреждено шесть частных домов и 10 хозяйственных сооружений.
Четыре жилых дома сгорело в селе Красная Таловка в Станично-Луганском районе.
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Всего на территории Луганской области зафиксировано 85 пожаров, из них ликвидировано — 42, еще 43 горят.
Ограничено движение по автодороге Новоайдар-Северодонецк.
Огонь подбирается к Северодонецку.
Лесные пожары в Луганской области
В Луганской области вспыхнули масштабные пожары сразу в трех районах. Огонь быстро распространяется по лесам из-за сильного ветра.
Крупнейший пожар пылает в районе сел Кряковка и Трехизбенка Новоайдарского района. Здесь горит лесной массив на общей площади около 50 га. Предварительно жертв и пострадавших нет.
Источник: Полиция Луганской области