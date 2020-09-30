Пожары в Луганской области: в огне сгорели дома

Из-за лесных пожаров на Луганщине 30 сентября, повреждены десятки жилых домов.

Информации о пострадавших пока не поступало, заявили в полиции Луганской области.

В селе Трехизбенка огнем повреждены два частных дома. В селе Кряковка повреждено шесть частных домов и 10 хозяйственных сооружений.

Четыре жилых дома сгорело в селе Красная Таловка в Станично-Луганском районе.

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Полиция показала горящие дома на Луганщине, жителей эвакуируют / 8 фотографий

Всего на территории Луганской области зафиксировано 85 пожаров, из них ликвидировано — 42, еще 43 горят.

Ограничено движение по автодороге Новоайдар-Северодонецк.

Огонь подбирается к Северодонецку.

Лесные пожары в Луганской области

В Луганской области вспыхнули масштабные пожары сразу в трех районах. Огонь быстро распространяется по лесам из-за сильного ветра.

Крупнейший пожар пылает в районе сел Кряковка и Трехизбенка Новоайдарского района. Здесь горит лесной массив на общей площади около 50 га. Предварительно жертв и пострадавших нет.

Источник: Полиция Луганской области