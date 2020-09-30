Пожежі у Луганській області: у вогні згоріли будинки

Внаслідок лісових пожеж на Луганщині 30 вересня, пошкоджено десятки житлових будинків.

Інформації про постраждалих наразі не надходило, заявили у поліції Луганської області.

У селі Трьохізбенка вогнем пошкоджено два приватних будинки. А у селі Кряківка пошкоджено шість приватних будинків та 10 господарчих споруд.

Чотири житлових будинки згоріло у селі Красна Талівка у Станично-Луганському районі.

Читайте: За вихідні на Донбасі зафіксували дві великих лісові пожежі





























Поліція показала палаючі будинки на Луганщині, мешканців евакуйовують / 8 фотографий

Загалом на території Луганської області зафіксовано 85 пожеж, з них ліквідовано — 42, ще 43 палають.

Обмежено рух по автодорозі Новоайдар-Сєвєродонецьк.

Вогонь підбирається до Сєвєродонецька.

Лісові пожежі у Луганській області

У Луганській області спалахнули масштабні пожежі одразу у трьох районах. Вогонь швидко поширюється по лісах через сильний вітер.

Найбільша пожежа палає у районі сіл Кряківка та Трьохізбенка Новоайдарського району. Тут горить лісовий масив на загальній площі близько 50 га. Попередньо жертв та постраждалих немає.

Джерело: Поліція Луганської області