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Факти / Надзвичайні події

Поліція показала палаючі будинки на Луганщині, мешканців евакуйовують

Внаслідок лісових пожеж на Луганщині 30 вересня, пошкоджено десятки житлових будинків.

Інформації про постраждалих наразі не надходило, заявили у поліції Луганської області.

У селі Трьохізбенка вогнем пошкоджено два приватних будинки. А у селі Кряківка пошкоджено шість приватних будинків та 10 господарчих споруд.

Чотири житлових будинки згоріло у селі Красна Талівка у Станично-Луганському районі.

Читайте: За вихідні на Донбасі зафіксували дві великих лісові пожежі

  • Пожежі у Луганській області: у вогні згоріли будинки
  • Пожежі у Луганській області: у вогні згоріли будинки
  • Пожежі у Луганській області: у вогні згоріли будинки
  • Пожежі у Луганській області: у вогні згоріли будинки
  • Пожежі у Луганській області: у вогні згоріли будинки
  • Пожежі у Луганській області: у вогні згоріли будинки
  • Пожежі у Луганській області: у вогні згоріли будинки
  • Пожежі у Луганській області: у вогні згоріли будинки
  • Пожежі у Луганській області: у вогні згоріли будинки
  • Пожежі у Луганській області: у вогні згоріли будинки
  • Пожежі у Луганській області: у вогні згоріли будинки
  • Пожежі у Луганській області: у вогні згоріли будинки
  • Пожежі у Луганській області: у вогні згоріли будинки
  • Пожежі у Луганській області: у вогні згоріли будинки
  • Пожежі у Луганській області: у вогні згоріли будинки
  • Пожежі у Луганській області: у вогні згоріли будинки
Поліція показала палаючі будинки на Луганщині, мешканців евакуйовують / 8 фотографий

Загалом на території Луганської області зафіксовано 85 пожеж, з них ліквідовано — 42, ще 43 палають.

Обмежено рух по автодорозі Новоайдар-Сєвєродонецьк.

Вогонь підбирається до Сєвєродонецька.

Лісові пожежі у Луганській області

У Луганській області спалахнули масштабні пожежі одразу у трьох районах. Вогонь швидко поширюється по лісах через сильний вітер.

Найбільша пожежа палає у районі сіл Кряківка та Трьохізбенка Новоайдарського району. Тут горить лісовий масив на загальній площі близько 50 га. Попередньо жертв та постраждалих немає.

Джерело: Поліція Луганської області

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